Военный самолет США подал сигнал тревоги после взлета с авиабазы во Флориде

Американский военный самолет подал тревогу сразу после взлета Военный самолет США подал сигнал тревоги после взлета с авиабазы во Флориде

Москва28 окт Вести.Американский военный самолет подал сигнал тревоги на борту вскоре после вылета с авиабазы, расположенной во Флориде. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, речь идет об ударном самолете Lockheed Martin AC-130J-30, предназначенном для поддержки подразделений специальных операций. Машина покинула военную базу в районе Милтона, а через несколько минут, находясь у побережья Мексиканского залива, экипаж подал сигнал бедствия.

Ударный самолет Lockheed Martin AC-130J-30, предназначенный для поддержки подразделений спецопераций вылетел с военной базы в районе Милтона во Флориде и через несколько минут, находясь в районе побережья Мексиканского залива, подал сигнал бедствия на борту приводит ТАСС слова источника

Отмечается, что борт был принят в эксплуатацию около десяти лет назад. В настоящее время самолет совершает полет по круговой траектории на высоте порядка 1,5 километра, готовясь к посадке. Причины, по которым экипаж мог подать сигнал тревоги, собеседник агентства не уточнил.