Военно-транспортный самолет ВВС США подал сигнал тревоги над Канадой Самолет ВВС США C-130H Hercules подал сигнал бедствия после резкого снижения

Москва2 окт Вести.Военно-транспортный самолет ВВС США Lockheed C-130H Hercules подал сигнал аварийной ситуации во время полета над восточной частью Канады. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых сервисов отслеживания авиаперелетов.

Воздушное судно вылетело из исландского аэропорта Кеблавик и следовало через Атлантику в сторону Северной Америки. Перед подачей сигнала бедствия борт выполнил резкое экстренное снижение с высоты свыше семи тысяч метров до отметки 2,8 тысячи метров.

В настоящее время самолет находится в воздушном пространстве канадской провинции Нью-Брансуик неподалеку от границы со штатом Мэн.