Направлявшийся из Ларнаки в Глазго пассажирский самолет подал сигнал тревоги

На летевшем из Ларнаки в Глазго самолете возникла нештатная ситуация Направлявшийся из Ларнаки в Глазго пассажирский самолет подал сигнал тревоги

Москва7 окт Вести.Пассажирский лайнер британской авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс из кипрской Ларнаки в шотландский Глазго, подал сигнал о нештатной ситуации в небе над Нидерландами и совершил аварийную посадку недалеко от Амстердама.

Эти сведения получены из данных о полете, которые изучило РИА Новости.

Согласно этим данным, самолет Airbus A320-214 с позывным EZY3170 вылетел из аэропорта Ларнаки 6 октября в 22.16 по московскому времени. Затем экипаж лайнера передал диспетчерам сигнал по коду 7700 (возникновение нештатной ситуации на борту) и взял курс в направлении Нидерландов.

Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Схипхол, расположенном возле Амстердама, примерно в 02.36 по московскому времени 7 октября.

5 октября на борту пассажирского самолета турецкой авиакомпании AJet, следовавшего из Анкары в Шанлыурфу, обнаружили записку о наличии взрывчатки.