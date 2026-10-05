Самолет AJet проверят на наличие взрывчатки после обнаружения записки о бомбе

В самолете AJet с 136 пассажирами нашли записку о бомбе Самолет AJet проверят на наличие взрывчатки после обнаружения записки о бомбе

Москва5 окт Вести.На борту пассажирского самолета турецкой авиакомпании AJet, следовавшего из Анкары в Шанлыурфу, обнаружили записку о наличии взрывчатки. Об этом сообщил губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак в соцсети X.

Рейс 4180 вылетел из Анкары 5 октября и в 20.05 по местному времени приземлился в аэропорту Шанлыурфа GAP. После обнаружения записки было принято решение эвакуировать находившихся на борту людей и проверить самолет.

Была обнаружена записка о наличии взрывчатки на борту пассажирского самолета AJet … Пассажиры будут безопасно эвакуированы, после чего наши силы безопасности проведут инспекцию на борту самолета на предмет наличия взрывчатых веществ говорится в публикации губернатора

На борту самолета находятся 136 пассажиров и семь членов экипажа. Шылдак подчеркнул, что для их безопасной эвакуации приняты все необходимые меры.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, совершающий перелет из Лондона в Чикаго, подал сигнал бедствия. Спустя два часа кружения он вернулся в аэропорт вылета.