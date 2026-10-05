Москва5 октВести.На борту пассажирского самолета турецкой авиакомпании AJet, следовавшего из Анкары в Шанлыурфу, обнаружили записку о наличии взрывчатки. Об этом сообщил губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак в соцсети X.
Рейс 4180 вылетел из Анкары 5 октября и в 20.05 по местному времени приземлился в аэропорту Шанлыурфа GAP. После обнаружения записки было принято решение эвакуировать находившихся на борту людей и проверить самолет.
Была обнаружена записка о наличии взрывчатки на борту пассажирского самолета AJet … Пассажиры будут безопасно эвакуированы, после чего наши силы безопасности проведут инспекцию на борту самолета на предмет наличия взрывчатых веществговорится в публикации губернатора
На борту самолета находятся 136 пассажиров и семь членов экипажа. Шылдак подчеркнул, что для их безопасной эвакуации приняты все необходимые меры.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, совершающий перелет из Лондона в Чикаго, подал сигнал бедствия. Спустя два часа кружения он вернулся в аэропорт вылета.