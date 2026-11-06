Самолеты в Европе вновь получили сообщения об угрозе минирования Европейские авиакомпании вновь получили сообщения об угрозе взрыва самолетов

Москва6 ноя Вести.Авиакомпании в Европе второй день получают уведомления об угрозе минирования пассажирских судов. Об этом сообщает полиция Чехии.

В соцсети Х чешские правоохранители проинформировали, что утром 6 ноября уведомления о нахождении на борту самодельных взрывных устройств поступили в отношении нескольких самолетов.

По информации портала Novinky, в сообщениях говорилось о девяти рейсах. Пять из них готовились к вылету из Праги в Нидерланды, Британию, Румынию, Италию и на Кипр. Оставшиеся четыре прибыли в чешскую столицу из Дании, Испании и Соединенного Королевства.

Уточняется, что сотрудники полиции "приняли необходимые меры безопасности, которые практически не повлияли на штатный режим работы аэропорта".

Румынский портал G4Media также сообщил о дополнительных мерах безопасности, принятых в аэропорту Бухареста. Уведомление о минировании получило воздушное судно Tarom, направлявшееся в столицу Румынии из Праги.

Кроме того, четыре предупреждения получили самолеты в воздушном пространстве Франции. По информации телеканала TF1, все суда успешно совершили посадку, специалисты начали их осмотр. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают происхождение подобных сообщений.

Ранее ряд пассажирских самолетов в Европе уже получал аналогичные предупреждения, об этом написала газета The Guardian.