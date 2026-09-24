Москва24 сенВести.Центральное разведывательное управление США направило Испании, Франции и Италии неожиданное уведомление о якобы подготовке запуска российских дронов с кораблей в Средиземном море. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на источники.
Как утверждает собеседник газеты, близкий к литовскому Минобороны, для "готовящейся" операции могут применяться спрятанные в грузовых контейнерах БПЛА типа "Гербера". В качестве возможных целей он назвал временное закрытие аэропортов, создание пожара и демонстрацию возможностей произвести подобную атаку.
Создается впечатление, что русские хотят создать свою собственную "Паутину"сказал источник, сравнив озвученный сценарий с операцией Киева "Паутина", во время которой БПЛА, спрятанные в грузовиках, применялись для ударов по аэродромам РФ прошлым летом
Официального подтверждения подготовки Москвой такой операции нет. Американское ведомство, как и власти Испании, Франции и Италии, публикацию на момент ее выхода не комментировали.
Между тем Мэтью Уитакер, постпред США при НАТО, ранее заявлял, что не считает Россию угрозой для Североатлантического альянса.