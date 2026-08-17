Иностранные СМИ узнали о российских базах для запуска дальних беспилотников The Telegraph сообщила о секретных российских базах для запуска БПЛА

Москва17 авг Вести.Британская газета The Telegraph сообщила о якобы существующих в России секретных базах, с которых запускаются беспилотники дальнего действия для ударов по Украине.

По утверждению издания, часть этих объектов уже используется. В материале отмечается, что близость баз к украинской границе позволяет проводить массированные воздушные атаки, в том числе с учетом возможностей украинской противовоздушной обороны.

The Telegraph также заявила, что такая инфраструктура якобы представляет долгосрочную угрозу для стран НАТО. Издание утверждает, что на некоторых объектах размещаются наиболее мощные беспилотники, которые могут достать Варшаву.

Российские власти неоднократно отвергали заявления о намерении атаковать страны НАТО. Президент России Владимир Путин ранее называл подобные утверждения провокацией и заявлял, что Россия не собирается нападать на западные государства.