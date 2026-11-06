Москва6 нояВести.Ирландские новостные редакции, в числе которых Mediahaus и Independent News Media, были вынуждены эвакуировать сотрудников из-за поступивших сообщений с угрозой взрыва. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что предупреждение получила в том числе национальная телерадиокомпания Ирландии RTЕ.
Здания телекомпании RTЕ в Дублине были эвакуированы после сообщения об угрозе взрываговорится в материале FT
RTЕ проинформировала, что уведомление с угрозой минирования пришло на электронную почту. В здании телерадиокомпании работают сотрудники правоохранительных органов.
Британский телеканал Sky News получил аналогичное сообщение. Владелец СМИ, компания Comcast сотрудничает с властями для обеспечения безопасности сотрудников, указал в эфире ведущий программы новостей.
Sky была одной из нескольких медиаорганизаций, которые получили сообщения об угрозе безопасности. Мы провели оценку рисков и сообщили об этом в соответствующие органыцитирует ведущий компанию Comcast
Ранее ряд европейских авиакомпаний получили предупреждения об угрозе минирования. Сообщения поступили в адрес самолетов в Чехии, Румынии, Франции и других странах Европы.