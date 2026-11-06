Новостные редакции в Европе начали получать угрозы взрыва вслед за самолетами

Европейские СМИ начали получать угрозы взрыва вслед за самолетами Новостные редакции в Европе начали получать угрозы взрыва вслед за самолетами

Москва6 ноя Вести.Ирландские новостные редакции, в числе которых Mediahaus и Independent News Media, были вынуждены эвакуировать сотрудников из-за поступивших сообщений с угрозой взрыва. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что предупреждение получила в том числе национальная телерадиокомпания Ирландии RTЕ.

Здания телекомпании RTЕ в Дублине были эвакуированы после сообщения об угрозе взрыва говорится в материале FT

RTЕ проинформировала, что уведомление с угрозой минирования пришло на электронную почту. В здании телерадиокомпании работают сотрудники правоохранительных органов.

Британский телеканал Sky News получил аналогичное сообщение. Владелец СМИ, компания Comcast сотрудничает с властями для обеспечения безопасности сотрудников, указал в эфире ведущий программы новостей.

Sky была одной из нескольких медиаорганизаций, которые получили сообщения об угрозе безопасности. Мы провели оценку рисков и сообщили об этом в соответствующие органы цитирует ведущий компанию Comcast

Ранее ряд европейских авиакомпаний получили предупреждения об угрозе минирования. Сообщения поступили в адрес самолетов в Чехии, Румынии, Франции и других странах Европы.