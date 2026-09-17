Ирландия второй год подряд отказалась от участия в "Евровидении"

Ирландия отказалась от участия и трансляции "Евровидения-2027" Ирландия второй год подряд отказалась от участия в "Евровидении"

Москва17 сен Вести.Ирландская телерадиокомпания RTÉ объявила об отказе от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2027" и его трансляции в знак протеста против участия Израиля на фоне ситуации в секторе Газа.

В RTÉ заявили, что позиция вещателя остается неизменной. Решение объяснили продолжающейся гибелью людей и гуманитарным кризисом в Газе. Также телерадиокомпания выразила обеспокоенность ограничениями на доступ независимых международных журналистов в сектор.

Директор "Евровидения" Мартин Грин заявил, что Европейский вещательный союз (ЕВС) сожалеет о решении RTÉ, но полностью его уважает. По его словам, Ирландия остается важной частью конкурса, и организаторы надеются на ее возвращение в будущем.

В августе от участия в "Евровидении-2027" отказалась нидерландская телерадиокомпания AVROTROS. Она заявила, что не считает конкурс нейтральным из-за участия государства, вовлеченного в крупномасштабный военный конфликт. При этом окончательное решение об участии Нидерландов остается за общественным вещателем NPO.

Ирландия уже пропустила "Евровидение-2026". Тогда страна вошла в число пяти государств, отказавшихся от участия в конкурсе в знак протеста против допуска Израиля. Вместе с Ирландией в мероприятии не участвовали Исландия, Нидерланды, Словения и Испания.

"Евровидение-2027" пройдет в болгарском Бургасе. Первый полуфинал состоится 11 мая, второй - 13 мая, финал - 15 мая 2027 года.

Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, когда ЕВС приостановил членство российских вещателей.

Ранее сообщалось, что Украина будет участвовать в "Евровидении-2027". Представителя украинской стороны определят по итогам национального отбора