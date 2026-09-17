Радиостанция в Ирландии исключила песни Эда Ширана из эфира Песни Эда Ширана исключили из эфира ирландской радиостанции

Москва17 сен Вести.Ирландская радиостанция Classic Hits Radio объявила, что исключила из репертуара песни британского поп-певца Эда Ширана из-за разногласий по палестинскому вопросу.

Уточняется, что решение принято из солидарности со слушателями, а также с ирландскими музыкантами, отказавшимися выступать на разогреве у Ширана.

Как независимая ирландская радиостанция, мы считаем важным прислушиваться к мнению нашей аудитории и поддерживать ирландских артистов, которые, несомненно, приняли значимое для своей профессиональной деятельности решение приводит заявление радиостанции телеканал RTE

Радиостанция подчеркнула, что песни Ширана не будут проигрываться в эфире "в обозримом будущем".

Ранее о прекращении сотрудничества с Шираном объявили мериканский певец Финнеас О'Коннелл (продюсер, брат и соавтор исполнительницы Билли Айлиш), ирландский певец Аарон Роу, и датская поп-группа Lukas Graham.

Ширан ранее высказался в поддержку Палестины.