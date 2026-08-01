Москва1 авгВести.Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в список иностранных агентов) на фоне принятия иудаизма начал молиться на иврите на концертах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Так, по данным канала, во время недавнего концерта в Хайфе он произнес монолог про религию и любовь к Израилю, а также исполнил хасидскую религиозную песню "Нет, нет никого, кроме Бога одного".
По словам зрителей, артист также был строго одет, на нем в том числе был цицит – сплетенные между собой пучки нитей, которые носят религиозные евреи.
Кроме того, после принятия иудаизма Моргенштерн сменил свой райдер, отказавшись от алкоголя и свинины.
Ранее сообщалось, что рэпер прошел обряд посвящения в иудаизм и сменил имя на еврейское – теперь его зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн.