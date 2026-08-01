SHOT: Рэпер Моргенштерн исполнил песню о Боге на концерте в Хайфе

Моргенштерн исполнил религиозную песню на концерте в Хайфе SHOT: Рэпер Моргенштерн исполнил песню о Боге на концерте в Хайфе

Москва1 авг Вести.Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в список иностранных агентов) на фоне принятия иудаизма начал молиться на иврите на концертах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Так, по данным канала, во время недавнего концерта в Хайфе он произнес монолог про религию и любовь к Израилю, а также исполнил хасидскую религиозную песню "Нет, нет никого, кроме Бога одного".

По словам зрителей, артист также был строго одет, на нем в том числе был цицит – сплетенные между собой пучки нитей, которые носят религиозные евреи.

Кроме того, после принятия иудаизма Моргенштерн сменил свой райдер, отказавшись от алкоголя и свинины.

Ранее сообщалось, что рэпер прошел обряд посвящения в иудаизм и сменил имя на еврейское – теперь его зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн.