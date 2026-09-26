Самолет совершил вынужденную посадку в Анталье из-за смерти пассажирки Самолет экстренно приземлился в Анталье из-за смерти пассажирки

Москва26 сен Вести.Самолет AJet при перелете из Медины в Стамбул совершил посадку в аэропорту Антальи по причине того, что на борту произошла смерть пассажирки, сообщил новостной портал гражданской авиации HavasosyalMedya.

Уточняется, что женщина возвращалась домой после паломничества в Мекку.

У пассажирки во время полета остановился пульс. Находившийся на борту врач около получаса оказывал ей помощь. После этого самолет совершил посадку в аэропорту Антальи. Несмотря на все принятые меры, пассажирка скончалась говорится в сообщении

Ранее портативный аккумулятор экс-главы авиакомпании KLM и бывшего министра Нидерландов Камиля Эйрлингса взорвался и загорелся на борту самолета. Из-за инцидента борт пришлось развернуть над Атлантическим океаном.