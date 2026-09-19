Пауэрбанк экс-министра Нидерландов взорвался в самолете над Атлантикой RTL Nieuws: пауэрбанк экс-министра Нидерландов Эйрлингса взорвался в самолете

Москва19 сен Вести.Пауэрбанк экс-главы авиакомпании KLM и бывшего министра Нидерландов Камиля Эйрлингса взорвался и загорелся на борту самолета. Из-за происшествия лайнер пришлось развернуть над Атлантическим океаном.

Боинг KLM летел из Амстердама на остров Кюрасао, сообщил RTL Nieuws. Через 5,5 часа полета, когда самолет пролетал Атлантику, в салоне бизнес-класса вспыхнул пауэрбанк.

По словам очевидца произошедшего, Эйрлингс находился рядом с устройством. После взрыва пауэрбанк загорелся, бортпроводникам удалось быстро справиться с огнем.

Отмечается, что в момент происшествия пауэрбанк заряжался, Эйрлингс отделался легкими травмами.

В KLM не стали подтверждать личность владельца пауэрбанка, сославшись на конфиденциальность данных пассажиров.