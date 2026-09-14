Москва14 сенВести.Частный самолет Cessna Citation Latitude, которым владеет турецкий бизнесмен, миллиардер Хамди Акын, загорелся при посадке в аэропорту Мисраты в Ливии. Информацию об этом распространило издание AirportHaber.
В материале сказано, что бизнес-джет следовал в Ливию из аэропорта Ататюрк в Стамбуле, однако при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего и возникло возгорание.
По данным эксплуатирующей самолет компании BKNJET Havacılık A.Ş, на борту находились три члена экипажа, они не пострадали, а пассажиров не было.
Самолет был пуст, Аллах уберегсказал Хамди Акын
Информации о причинах произошедшего пока не приводится.