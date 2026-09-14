Частный джет миллиардера Акына выкатился за пределы полосы и загорелся в Ливии

Бизнес-джет турецкого миллиардера загорелся в Ливии Частный джет миллиардера Акына выкатился за пределы полосы и загорелся в Ливии

Москва14 сен Вести.Частный самолет Cessna Citation Latitude, которым владеет турецкий бизнесмен, миллиардер Хамди Акын, загорелся при посадке в аэропорту Мисраты в Ливии. Информацию об этом распространило издание AirportHaber.

В материале сказано, что бизнес-джет следовал в Ливию из аэропорта Ататюрк в Стамбуле, однако при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего и возникло возгорание.

По данным эксплуатирующей самолет компании BKNJET Havacılık A.Ş, на борту находились три члена экипажа, они не пострадали, а пассажиров не было.

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Информации о причинах произошедшего пока не приводится.