Самолёт со 120 пассажирами экстренно приземлился в США из‑за пожара в двигателе

Самолет в США экстренно сел из‑за возгорания двигателя Самолёт со 120 пассажирами экстренно приземлился в США из‑за пожара в двигателе

Москва20 ноя Вести.Возгорание двигателя стало причиной экстренной посадки самолета со 120 пассажирами в штате Аризона (США), следует из данных сервиса Flightradar24 и радиопереговоров пилотов с диспетчерами.

О неполадках пилотам воздушного судна сообщил экипаж другого лайнера.

American 3230, вылетавший за вами борт SkyWest сообщил, что видел пламя, вырывающееся из одного из ваших двигателей, и, возможно, у вас что-то вытекает сообщил диспетчер экипажу

По словам командира, на борту, помимо людей, находилось около 8,6 тонн топлива.

Ранее стало известно, что возле Гранд-Каньона в США произошла авиакатастрофа. В результате погибли три человека.