Самолет с конгрессменом США Тиффани экстренно сел на воду озера Уосо

Самолет с американским конгрессменом аварийно сел на воду Самолет с конгрессменом США Тиффани экстренно сел на воду озера Уосо

Москва13 сен Вести.Экстренную посадку на воду озера совершил самолет, в салоне которого находился американский конгрессмен-республиканец, кандидат в губернаторы штата Висконсин Том Тиффани.

Легкомоторный самолет Beechcraft K35, на котором летел конгрессмен, начал терять высоту. Причиной аварийной посадки стал отказ двигателя на подлете к аэропорту Уосо, сообщает газета The Wall Street Journal.

Пилот экстренно посадил самолет на воду озера Уосо. Когда самолет стал тонуть, мы покинули воздушное судно и доплыли до мелководья, где дождались спасателей написал член Палаты представителей Конгресса США в соцсети X

Пилот самолета и политик получили незначительные травмы при аварийной посадке. Они доставлены в местную больницу.

Причина отказа 165-сильного двигателя легкомоторного самолета пока неизвестна.

Серийное производство самолетов Beechcraft K35 в США стартовало в 1947 году.

В феврале этого года после отказа двигателя на взлете у Hawker Beechcraft BE-36 пилот совершил аварийную посадку на шоссе. Тогда воздушное судно задело три машины на шоссе и выбило топливный бак у внедорожника.

В конце прошлого года при крушении Beechcraft King Air во Флориде погибли два человека.