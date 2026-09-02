В США самолет с министром на борту совершил аварийную посадку

Самолет с американским министром приземлился на одном двигателе В США самолет с министром на борту совершил аварийную посадку

Москва2 сен Вести.Самолет с находившимся на борту министром внутренней безопасности США Маркуэйном Маллином был вынужден совершить аварийную посадку из-за отказа в работе одного двигателя.

Как отметил сам чиновник в социальной сети X, береговая охрана проявила профессионализм, осуществляя посадку на одном двигателе.

Никакой паники, только профессионализм. После того как мы приземлились, пилоты сказали мне, что для них это было впервые написал он

В CBS News сообщили, что речь идет о воздушном судне C-37A, которое по итогам приземлилось за пределами Вашингтона.