Москва6 авг Вести.Крушение небольшого медицинского самолета в США в середине мая, унесшее жизни всех четверых находившихся на борту, могло произойти из-за испытания военными экспериментального оружия - глушителя GPS. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на отчет о катастрофе.

По данным газеты, это первый известный случай, когда гражданский самолет в США потерпел крушение из-за вызванных военными помех в работе спутниковой системы позиционирования. Ранее агентство Associated Press сообщало, что навигация на разбившемся в горах Нью-Мексико самолете отказала из-за глушения сигнала в этом районе, при этом федеральные следователи указывали, что пилотов предупреждали о вероятных помехах.

Незадолго до катастрофы о сбоях GPS докладывали другие борта, и авиадиспетчеры попросили военных прекратить учения по глушению на полигоне Уайт-Сэндс. После сообщения экипажа рухнувшего самолета о проблемах диспетчер распорядился заходить на посадку визуально, ориентируясь по наземным объектам, а не по приборам.

Пилот [потерпевшего крушение самолета] ответил, что он корректирует высоту и что самолет потерял возможность использования GPS. Пилот заявил, что им потребуется курс сказано в отчете

Экипажу разрешили визуальный заход, а военным сообщили, что глушение можно возобновить. При снижении самолет врезался в гористую местность примерно в 22 км к северо-востоку от аэропорта. Дезориентированный экипаж столкнулся со склоном горы, которую, по всей видимости, даже не видел.

Как отмечает AP, Федеральное управление гражданской авиации США заблаговременно выпустило уведомление о глушении сигналов GPS военными в этом районе. Эксперт по авиабезопасности Стив Арройо заявил агентству, что экипаж должен был подготовиться к использованию других навигационных систем. Вместе с тем он подчеркнул, что летчики нередко полагаются на GPS именно из-за возможности безопасно проходить сложный рельеф. После крушения в Нью-Мексико начался лесной пожар, из-за которого эвакуировали жителей окрестной сельской местности.

Ранее сообщалось, что власти США и Великобритании из опасений, что Россия начнет глушить GPS-сигналы, занялись поиском альтернативных систем позиционирования.