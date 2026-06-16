В результате катастрофы бомбардировщика B-52 в Калифорнии погибли восемь человек

Авиабаза Эдвардс сообщила о восьми жертвах крушения B‑52 в Калифорнии В результате катастрофы бомбардировщика B-52 в Калифорнии погибли восемь человек

Москва16 июн Вести.Восемь членов экипажа погибли в результате катастрофы стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress в США. Об этом сообщила американская авиабаза Эдвардс на своей странице в соцсети Х.

В публикации отмечается, что самолет выполнял тестовый полет.

Первоначальные данные указывают на то, что выжить в крушении было невозможно уточняется в заявлении базы

Информацию о причинах аварии военные пока не приводят.

Ранее стало известно, что в Ормузском проливе разбился боевой вертолет Соединенных Штатов AH-64 Apache. По данным американских СМИ, боевая машина была сбита иранским дроном-камикадзе Shahed. Экипаж вертолета, состоявший из двух человек, был успешно эвакуирован при помощи американского беспилотного катера.