Самолет разбился в окрестностях Гранд-Каньона в США, погибли три человека

Авиакатастрофа произошла возле Гранд-Каньона в США, есть жертвы Самолет разбился в окрестностях Гранд-Каньона в США, погибли три человека

Москва17 ноя Вести.Три человека погибли при авиакатастрофе в северной части национального парка Гранд-Каньон (штат Аризона, США), проинформировала пресс-служба парка на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

По данным парковой службы, обломки воздушного судна были найдены 16 ноября сотрудниками Национальной парковой службы примерно в 10.15 по местному времени (20.15 мск) возле залива.

Уточняется, что в результате авиакатастрофы выживших нет.

Сигнал об исчезновении с радаров самолета с тремя людьми на борту поступил в центр связи Гранд-Каньона в понедельник в 09.30 мск. Подробностей инцидента не приводится.

2 ноября в жилом районе округа Палм-Бич (США, штат Флорида) потерпел крушение самолет Learjet 60, вылетевший из аэропорта Остин‑Бергстром (штат Техас) и следовавший в аэропорт Норт‑Элеутера на Багамах. На борту самолета находились девять человек, все они погибли.