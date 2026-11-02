"Время на исходе": что говорили пилоты Learjet 60 в последние секунды NYP: стали известны последние слова пилотов разбившегося Learjet 60

Москва2 ноя Вести.Пилоты разбившегося во Флориде (США) самолета Learjet 60 передавали перед крушением сигнал бедствия Mayday и сообщали диспетчеру о потере управления, пишет издание The New York Post (NYP).

Аудиозапись переговоров летчиков с диспетчерским центром в Майами указывает на то, что обстановка на борту стала критической за считанные секунды.

В середине переговоров пилот спокойно докладывает об умеренной турбулентности и "небольшом, контролируемом обледенении, с которым можно справиться". Однако сразу после этого в эфир поступил панический сигнал бедствия.

Mayday, mayday! Мы снижаемся со скоростью 10 тыс. футов в минуту. У нас критическое превышение скорости, снижаемся 20 тыс. футов в минуту звучат слова пилота на аудиозаписи

Диспетчер пытался держать связь с Learjet 60. Женщина-пилот успела ответить, что самолет кренится на 60 градусов и падает с высоты. Последними словами, которые слышны перед падением, оказались: "Смотри наружу, Джек. Черт возьми, у нас заканчивается время".

В жилом районе округа Палм-Бич (США, штат Флорида) потерпел крушение самолет Learjet 60, вылетевший из аэропорта Остин‑Бергстром (штат Техас) и следовавший в аэропорт Норт‑Элеутера на Багамах. На борту самолета находились девять человек, все они погибли.