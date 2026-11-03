Стало известно, кто числится среди погибших при крушении самолета во Флориде NYP: семья мультимиллионера Робинсона погибла при крушении самолета во Флориде

Москва3 ноя Вести.Американский предприниматель в сфере технологий, мультимиллионер Адам Робинсон вместе с семьей числится среди погибших в результате крушения самолета Learjet 60 в штате Флорида в США. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

Жертвами ужасающей катастрофы стали 44-летний мультимиллионер и руководитель технологической компании Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп, а также их маленькие дети – четырехлетняя Эмма и двухлетний Чарли говорится в публикации

Самолет Learjet 60 потерпел крушение в жилом районе округа Палм-Бич. Воздушное судно вылетело из аэропорта Остин‑Бергстром в Техасе и следовало в аэропорт Норт‑Элеутера на Багамах. На борту находились 9 человек, все они погибли.

Как писали СМИ, вторым пилотом разбившегося самолета была 20-летняя Наталья Филгейрас, которая поддерживала связь с диспетчерами в последние минуты до трагедии.

В сети также распространились кадры момента крушения бизнес-джета.