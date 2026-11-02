В кабине разбившегося во Флориде самолета находилась 20-летняя девушка Вторым пилотом разбившегося во Флориде самолета была 20-летняя девушка

Москва2 ноя Вести.Вторым пилотом разбившегося во Флориде частного самолета Learjet 60 была 20-летняя Наталья Филгейрас. Именно она поддерживала связь с диспетчерами в последние минуты до трагедии. Об этом пишет The New York Post.

Издание связалось с родственниками девушки, которые подтвердили, что она работала вторым пилотом на этом самолете. За 10 минут до крушения она отправила сообщение своему парню о том, что их судно попало в зону турбулентности, а на фюзеляже наблюдается легкое обледенение.

Девушка получила лицензию пилота еще в старшей школе, выбрав эту карьеру по стопам отца. У нее за плечами было более 1300 часов полетов. Она также какое-то время работала инструктором в летной школе.

Авиакатастрофа с самолетом Learjet 60 произошла в округе Палм-Бич во Флориде 2 ноября. На борту находились девять человек, все погибли.