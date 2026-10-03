В США самолет с шестью людьми на борту исчез с радаров, ведутся поиски

Береговая охрана США начала поиски пропавшего самолета с шестью пассажирами В США самолет с шестью людьми на борту исчез с радаров, ведутся поиски

Москва3 окт Вести.Спасательные службы береговой охраны Штатов организовали поисковую операцию в районе острова Нантакет (штат Массачусетс) после исчезновения с радаров частного самолета Gulfstream с шестью людьми на борту. Об этом сообщается на странице охраны в социальной сети X.

В публикации уточняется, что сигнал от авиасудна перестал поступать утром 3 октября, о чем уведомило Федеральное управление гражданской авиации США.

Самолет выполнял рейс с территории Бермудских островов и направлялся в Бостон.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 737-400, принадлежащий пакистанской авиакомпании K2 Airways, пропал с радаров над Аравийским морем.