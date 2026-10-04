Москва4 окт Вести.Береговая охрана США сообщила об обнаружении обломков исчезнувшего с радаров медицинского транспортного самолета Gulfstream, на борту которого находились шесть человек, поисковая операция продолжается.

Уточняется, что поисковые группы нашли на месте крушения недалеко от острова Нантакет (штат Массачусетс) фрагменты воздушного судна, предварительно идентифицированные как принадлежащие названному самолету.

3 октября спасательная служба информировала о поисках частного самолета Gulfstream с шестью пассажирами на борту. Воздушное судно выполняло рейс с территории Бермудских островов и направлялось в Бостон.