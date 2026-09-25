Yonhap: пауэрбанк мог стать причиной пожара на самолете в Республике Корея

СМИ: пожар на борту самолета в Южной Корее мог начаться из-за пауэрбанка Yonhap: пауэрбанк мог стать причиной пожара на самолете в Республике Корея

Москва25 сен Вести.Возгорание на борту самолета в Южной Корее, готовившегося к вылету, могло начаться из-за пауэрбанка. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в отрасли.

Уточняется, что речь идет о самолете компании Air Seoul, который должен был вылететь из международного аэропорта Инчхон в Дананг во Вьетнаме. Самолет уже готовился к взлету, однако в сумке одного из пассажиров, находившейся под сиденьем, началось возгорание.

Экипаж ликвидировал возгорание, а прибывшие на место пожарные осмотрели пассажиров говорится в материале

На борту находился 221 пассажир и семь членов экипажа, о пострадавших не сообщалось.

Ранее портативный аккумулятор экс-главы авиакомпании KLM и бывшего министра Нидерландов Камиля Эйрлингса взорвался и загорелся на борту самолета. Из-за инцидента борт пришлось развернуть над Атлантическим океаном.