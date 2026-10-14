Атака хакеров вывела из строя систему сбора данных о стихийных бедствиях в Токио

Атака хакеров вывела из строя работу токийской IT-компании Arcadia Атака хакеров вывела из строя систему сбора данных о стихийных бедствиях в Токио

Москва14 окт Вести.В Японии зафиксирован масштабный инцидент с компанией Arcadia, Inc., ставший частью беспрецедентной волны кибератак на цифровую инфраструктуру страны, сообщило курирующее работу фирмы министерство по административным делам и коммуникациям.

Атака хакеров вывела из строя работу токийской IT-компании Arcadia, Inc., которая по контракту с правительством Японии собирает и распространяет оперативную информацию органов местного самоуправления о стихийных бедствиях.

В результате инцидента из строя вышли муниципальные системы рассылки экстренных электронных писем по предотвращению катастроф (disaster prevention emails) во многих префектурах страны говорится в сообщении

Ситуация в стране признана критической. Буквально на днях Штаб по стратегии национальной кибербезопасности (NCSH) объявил о "чрезвычайной ситуации в киберпространстве" Японии.

За последние недели успешным атакам (включая использование вирусов-вымогателей и массовые кражи персональных данных) подверглись десятки крупных организаций, среди которых облачный провайдер IDC Frontier (затронуты 495 корпоративных и муниципальных клиентов), оператор JR East, сервис каршеринга Times Car и сеть ресторанов Lawson.

Правительство Японии в экстренном порядке обязало министерства и местный бизнес резко усилить меры киберзащиты, задействовав новые механизмы упреждающего противодействия угрозам.