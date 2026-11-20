Исландский хостинг "1984" отключил все сервисы после масштабной кибератаки Исландский хостинг-провайдер "1984" приостановил работу после крупной кибератаки

Москва20 ноя Вести.Исландская компания "1984", предоставляющая услуги хостинга, полностью отключила свою инфраструктуру после масштабной кибератаки. В результате перестали работать все сервисы провайдера, сообщили агентству РБК два пользователя услуг "1984".

По их словам, примерно в 14.00-14.20 мск компания отключила почту, веб-хостинг, виртуальные частные серверы и остальные сервисы. По мнению собеседников агентства, это было сделано для локализации последствий атаки и проведения расследования.

Системы закрыли, чтобы ограничить последствия атаки и провести расследование. Первыми обещали вернуть почту и DNS, сроки восстановления остальных услуг не называются поделился один из источников

Как сообщает телерадиокомпания RÚV, руководитель "1984" Мердур Аслаугарсон подтвердил факт нападения. По его словам, атака оказалась чрезвычайно серьезной и затронула десятки тысяч клиентов.

Мы начнем с полного отключения, но оно будет кратковременным. Затем почтовая служба и служба DNS очень скоро вернутся в нормальное состояние, и мы будем постепенно сокращать объем услуг, когда убедимся, что все данные в безопасности и безопасность наших клиентов гарантирована заявил Аслаугарсон

Ранее группировка The Gentlemen заявила об кибератаке на американскую компанию Nvidia. Хакеры пригрозили опубликовать похищенные данные.