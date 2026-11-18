Москва18 ноя Вести.Хакерская группировка The Gentlemen заявила об атаке на американскую компанию Nvidia и пригрозила опубликовать похищенные данные. Информация об инциденте появилась на портале Ransomware.live, который отслеживает атаки программ-вымогателей и деятельность связанных с ними группировок.

На сайте размещен скриншот, обозначенный как подтверждение утечки. Злоумышленники не предоставили доказательств кражи информации. Какие именно данные могли быть скомпрометированы, также неизвестно.

Согласно таймеру обратного отсчета на опубликованном изображении, хакеры намерены обнародовать информацию примерно через 10 дней. Кроме того, они оставили контактный идентификатор для переговоров о выкупе.

Сообщение об инциденте обнаружили около 12.22 мск. Предполагаемой датой атаки указано 18 ноября.

Ранее хакеры заразили вредоносным кодом сайты 178 крупных организаций по всему миру, в числе которых Zoom, IKEA, CNN и BBC.