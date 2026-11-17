Хакеры заразили вредоносным кодом сайты Zoom, IKEA и еще 176 организаций Хакеры внедрили вредоносный код на сайты Zoom, IKEA, CNN и BBC

Москва17 ноя Вести.Сайты 178 крупных организаций по всему миру, в числе которых Zoom, IKEA, CNN, BBC оказались снабжены вредоносным кодом с целью кражи криптовалюты и заражения iPhone. Масштабную кибератаку удалось обнаружить специалисту по информационной безопасности Скотту Хелме, сообщает Reuters.

По данным агентства, злоумышленники воспользовались уязвимостью платформы Optimizely, которую компании используют для настройки и оптимизации своих сайтов. Через нее преступники внедрили вредоносный JavaScript в 188 файлов, связанных с веб-ресурсами пострадавших организаций.

Вредоносная программа способна незаметно подменять адреса криптовалютных кошельков, перенаправляя платежи преступникам. Кроме того, вредоносный код мог перехватывать номера банковских карт, файлы cookie, а также снимки экрана пользователей.

Отдельной целью стали обладатели iPhone и iPad. Во время посещения зараженных страниц на их устройства пытались загрузить инструменты для эксплуатации уязвимостей iOS под названиями Coruna и DarkSword.

Согласно подсчетам исследователей, на выявленные криптокошельки злоумышленников поступило около семи тысяч долларов. Однако определить полный масштаб хищения платежных данных специалистам пока не удалось.

В Optimizely факт кибератаки подтвердили и заявили об удалении внедренного кода. Кроме того, в компании сообщили о блокировке опасного механизма доступа и уведомили клиентов. Сколько смартфонов подверглись взлому, неизвестно, следствие продолжается.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мошенники крадут данные пользователей с помощью фальшивых электронных клавиатур для смартфонов и приложений для перехвата sms-сообщений.