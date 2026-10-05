Repubblica узнала о планах Мелони защитить свой голос от подделок Repubblica: Мелони хочет защитить свой голос от неправомерного использования

Москва5 окт Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена зарегистрировать тембр своего голоса. Она подала заявку в Управление интеллектуальной собственности Евросоюза. Так она хочет помешать незаконному использованию своего голоса при создании фейков или дипфейков с помощью ИИ, пишет газета La Repubblica.

Кроме заявки в ведомство была передана аудиодорожка, на которой премьер два раза произносит фразу: "Я Джорджа Мелони".

В публикации отмечается, что такая мера не помешает созданию подделок ее слов, например, при телефонном разговоре, однако значительно расширит перечень способов борьбы с подобными действиями.

Нарушение прав на товарный знак позволяет правообладателю начать судебное разбирательство в любой стране ЕС, передает телеканал Euronews. В таком случае, если Мелони столкнется с неправомерным использованием своего голоса, то сможет потребовать изъятия этих материалов из оборота и добиться взыскания с нарушителя компенсации.

Ранее итальянский премьер заявила, что правительство страны намерено ограничить количество иностранцев в одном классе и запретить ношение исламских бурки и никаба в школах.