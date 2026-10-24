Мелони подтвердила отправку 500 военных на подавление протестов в Милане Breitbart: Мелони объявила об отправке 500 военных в Милан из-за беспорядков

Москва24 окт Вести.Премьер Италии Джорджа Мелони официально объявила об отправке 500 военнослужащих в Милан для поддержания общественного порядка, сообщил портал Breitbart.

Италия направила военнослужащих в Милан… Премьер-министр Джорджа Мелони объявила о целом ряде мер, включая отправку в Милан дополнительных 500 военнослужащих и ужесточение наказаний для несовершеннолетних, которые, по данным полиции, составляли значительную часть участников насильственных беспорядков говорится в публикации

Эти военные должны будут присоединиться к "сотням" других военнослужащих, уже находящихся в городе, а также к примерно 5 тысячам сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, в городе организуют наблюдение через дроны, проверки на вокзалах, мониторинг соцсетей для выявления призывов к насилию.

Ранее о планах направить дополнительные военные силы в Милан сообщила газета II Messaggero. По ее данным, это решение было принято на совещании, посвященном беспорядкам в городе.

До этого стало известно, что полиция задержала в Милане порядка 160 человек во время волнений. Около 80% из них - несовершеннолетние.