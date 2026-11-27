Леонков: заявлениями о партнерах Киев пытается разделить ответственность Аналитик Леонков оценил заявления Киева об атаках на суда в Средиземном море

Москва27 ноя Вести.Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы намерены противодействовать транспортировке российских вооружений по морю и координируют свои морские операции с зарубежными партнерами. Таким образом он прокомментировал атаку безэкипажных катеров в ливийском порту Бенгази, за которой, по его утверждению, стояла СБУ.

Военный аналитик журнала "Наша Оборона" Алексей Леонков на сайте KP.RU высказал мнение, что риторика Киева связана с попыткой разделить ответственность за морские инциденты со странами Европы. По оценке эксперта, заявления о согласовании атак с иностранными партнерами звучат на фоне опасений европейских стран относительно эскалации и рисков для региональной безопасности.