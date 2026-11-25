Килинкаров предположил, зачем Зеленский комментирует некоторые теракты Килинкаров: комментируя теракты, Зеленский прикрывает участие в них Запада

Москва25 ноя Вести.Личными комментариями террористических актов, произошедших за последнее время, глава киевского режима Владимир Зеленский прикрывает участие спецслужб западных стран в их реализации.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он напомнил, что ракетно-дронная активность Киева возрастает в момент, когда идет процесс по урегулированию конфликта на Украине. По словам Килинкарова, Киев устроил атаки у берегов Ливии, на Балтике, а также атаковал Крымский мост. Однако, по его мнению, это еще не последние теракты, организованные Зеленским.

... меня наталкивает на мысль, что на самом деле личными комментариями террористических актов, которые реализованы в последнее время, Зеленский прикрывает участие спецслужб западных стран в реализации этих самых террористических актов предположил Килинкаров

Ранее политик заявил, что террористические атаки со стороны Украины связаны с попыткой сорвать переговоры, поскольку они невыгодны для Киева. По его словам, атаки и терроризм возрастает, когда происходит инициация переговорного процесса или он близок к компромиссу.