Зеленский заявил о координации с партнерами операций в нейтральных водах Зеленский подтвердил согласование ударов по российским судам с Западом

Москва27 ноя Вести.Владимир Зеленский сообщил о совещании с украинскими спецслужбами и МИД, где обсуждалась координация совместных действий с зарубежными партнерами при проведении операций в нейтральных водах за пределами Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Отдельно обсудили со спецслужбами и МИД дополнительные меры для координации с партнерами в необходимых операциях в нейтральных водах за пределами Украины написал Зеленский

В интервью Би-би-си Зеленский подтвердил, что Киев согласует удары по российским судам с другими странами по дипломатическим каналам, если операции затрагивают их территориальные воды или прилегающую инфраструктуру.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки на морские суда у Ливии и в Финском заливе, заявила, что Киев целенаправленно пытается расширить географию вооруженного конфликта и спровоцировать прямое военное столкновение России с Североатлантическим альянсом.