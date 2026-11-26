Зеленский сообщил о завершении подготовки России к новому массированному удару

Зеленский предупредил об угрозе ударов ВС России по инфраструктуре Зеленский сообщил о завершении подготовки России к новому массированному удару

Москва26 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы России завершают подготовку к новому масштабному обстрелу территории Украины. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Российская сторона завершает подготовку к новому массированному удару написал Зеленский

По его словам, целями предстоящих ударов могут стать объекты энергетической инфраструктуры и логистические узлы.

В связи Зеленский вновь указал на острую потребность страны в дополнительных ракетах для зенитных ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны.

Сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель РФ Дмитрий Полянский заявил, что Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта и продолжает вести страну к полной и безоговорочной капитуляции.