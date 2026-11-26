Москва26 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы России завершают подготовку к новому масштабному обстрелу территории Украины. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.
Российская сторона завершает подготовку к новому массированному ударунаписал Зеленский
По его словам, целями предстоящих ударов могут стать объекты энергетической инфраструктуры и логистические узлы.
В связи Зеленский вновь указал на острую потребность страны в дополнительных ракетах для зенитных ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны.
Сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель РФ Дмитрий Полянский заявил, что Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта и продолжает вести страну к полной и безоговорочной капитуляции.