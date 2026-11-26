Москва26 нояВести.Владимир Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине и может продолжать вести страну к полной и безоговорочной капитуляции. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Постпред напомнил о недавнем интервью Зеленского агентству Bloomberg, где тот "прямо дал понять, что не намерен идти навстречу нынешнему президенту США" и надеется найти новый подход к новому Конгрессу в начале будущего года, сообщает ТАСС.
По словам Полянского, эти высказывания – для тех, у кого еще есть иллюзии в отношении заинтересованности киевского режима в мирных переговорах под эгидой американцев.
Российский дипломат отметил, что если у Зеленского осталась хоть малая толика заботы об Украине и ее гражданах, он прекрасно знает, как должен действовать.
Если же нет - он может продолжать, как выразилась его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, вести Украину к полной и безоговорочной капитуляциизаявил он на заседании Постоянного совета ОБСЕ
Осталось уже не очень долго, заключил дипломат.