Полянский: Украине осталось недолго до полной и безоговорочной капитуляции Постпред РФ Полянский: Украине осталось недолго до безоговорочной капитуляции

Москва26 ноя Вести.Владимир Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине и может продолжать вести страну к полной и безоговорочной капитуляции. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Постпред напомнил о недавнем интервью Зеленского агентству Bloomberg, где тот "прямо дал понять, что не намерен идти навстречу нынешнему президенту США" и надеется найти новый подход к новому Конгрессу в начале будущего года, сообщает ТАСС.

По словам Полянского, эти высказывания – для тех, у кого еще есть иллюзии в отношении заинтересованности киевского режима в мирных переговорах под эгидой американцев.

Российский дипломат отметил, что если у Зеленского осталась хоть малая толика заботы об Украине и ее гражданах, он прекрасно знает, как должен действовать.

Если же нет - он может продолжать, как выразилась его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, вести Украину к полной и безоговорочной капитуляции заявил он на заседании Постоянного совета ОБСЕ

Осталось уже не очень долго, заключил дипломат.