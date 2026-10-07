Москва7 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на удары Вооруженных сил России по объектам на территории Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский утверждает, что "ключевой мишенью" является украинская энергетика.

К сожалению, удалось сбить только часть. Российская баллистика остается самым большим вызовом заявил Зеленский

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ВС РФ наносят удары лишь по военным и околовоенным объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре в ответ на террористические атаки киевского режима.

Ранее военнослужащие РФ поразили цеха производства беспилотных летательных аппаратов для украинской армии и места их хранения. Использовалась оперативно-тактическая авиация.