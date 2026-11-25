Москва25 ноя Вести.Киевский режим продолжит без снисхождения "доить" и шантажировать Европу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник".

Он будет их "доить" так, как "доят" обычно тех, кого шантажируют сказала Захарова, говоря о Владимире Зеленском

По ее словам, Зеленский знает, что преступления совершает киевский режим, а западники обвиняют в них Россию, и знает, что они лгут. Исходя из этого знания, он, как считает дипломат, будет поступать с ними так же.

Западникам, подчеркнула Захарова, не стоит ждать от главы киевского режима снисхождения: он станет взаимодействовать с ними жестче, чем с остальными. Причиной она назвала отсутствие у них силы, которое, по ее словам, объясняется отсутствием правды на их стороне.

Ранее Захарова словами о "буратинах" иронично прокомментировала информацию о планах финансирования Европой Украины в 2027 году.