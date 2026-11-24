Захарова призвала европейских союзников Киева приготовиться к финансированию Захарова о финансировании киевского режима Европой: буратинам приготовиться

Москва24 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала информацию о планах финансирования Украины в 2027 году.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в 2027 году Украине потребуется как минимум 115 млрд евро.

ЕСовским буратинам приготовиться Написала Захарова в своем Telegram-канале

В то же время внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Севим Дагделен призвала правительство ФРГ прекратить многомиллиардную финансовую помощь Украине на фоне углубляющегося внутреннего экономического кризиса.