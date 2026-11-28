Посольство России после атаки Украины в Ливии призвало Италию прозреть Посольство РФ: атака ВСУ на Бенгази должна стать моментом прозрения для Италии

Москва28 ноя Вести.Атака формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), проведенная в ливийском порту Бенгази, должна стать для Италии моментом прозрения и поводом пересмотреть отношение к Киеву.

Об этом в Telegram-канале заявило посольство России в Риме.

Информация об ударах украинскими морскими дронами в районе ливийской Мисураты, где также находится итальянский контингент, подтверждает угрозу, которую представляет киевский режим, отметили в дипмиссии.

Даже если еще непонятно, как украинские безэкипажные катеры оказались в территориальных водах Ливии, для Италии, власти которой сделали проукраинский вектор преобладающим в своей внешней политике, использование ВСУ территории приграничных с ней государств для расширения зоны боевых действий против России должно, на наш взгляд, стать наконец моментом прозрения заявили дипломаты

Посольство подчеркнуло, что полностью разделяет озабоченность итальянских официальных лиц, а также общества в целом в связи с тем, что "Киев сделал еще один опасный шаг по расширению своей террористической деятельности на весь Средиземноморский регион".

В сообщении отмечается, что подобные инциденты происходят, в том числе, из-за беззастенчивого использования Владимиром Зеленским "финансовой помощи для создания украинской террористической сети и организации терактов в Средиземноморье, Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах".

Не удивимся, если завтра украинские представители задумают использовать для очередной террористической атаки территорию и морские пространства Италии заявили в посольстве России

23 ноября член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил на Киев ответственность за удары по порту Бенгази, назвав их недопустимыми.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини выразил обеспокоенность тем, что применение беспилотников на фоне атаки украинских БПЛА в порту Ливии может поставить под угрозу свободу и безопасность судоходства в Средиземном море.

Вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни заявил, что эти атаки, организованные Украиной, стали нарушением суверенитета Ливии.