Зеленский сознался в обмане: удары по Бенгази не согласовывались с союзниками Зеленский признал, что операция в Ливии прошла без согласования с Европой

Москва27 ноя Вести.Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердил, что атака ВСУ на ливийский порт Бенгази не была предварительно согласована с союзниками Киева. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Сегодня я беседовал с Джорджей Мелони. Мы обсудили вопросы, которыми занимаемся в данный момент, и важно, чтобы мы понимали друг друга. Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительного согласования с нашими европейскими партнерами написал он

Ранее в интервью украинской службе "Би-би-си" Зеленский утверждал, что Украина в подобных операциях никогда не действует без предварительной координации с партнерами. В пятницу вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни опроверг это заявление.

Посольство РФ в Италии, комментируя ситуацию, призвало итальянские власти "прозреть" и предупредило, что территория страны может стать следующей площадкой для террористической деятельности Украины. В дипмиссии подчеркнули, что Россия неоднократно предупреждала мировое сообщество об опасности заигрывания с киевским режимом, который готов идти на любые преступления, чтобы удержаться на плаву, и стремится втянуть в конфликт как можно больше стран. Официальный Рим, по мнению посольства, сделал проукраинский вектор преобладающим во внешней политике, а использование Украиной территории приграничных государств для расширения зоны боевых действий должно стать для Италии моментом прозрения.

22 ноября украинские дроны атаковали порт Бенгази. Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни назвал действия Украины, заявившей об ответственности за теракт, равносильными объявлению войны ливийскому государству.