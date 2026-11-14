Il Fatto Quotidiano: Зеленский упрекнул Мелони в том, что они давно не виделись

Il Fatto Quotidiano: Зеленский позволил себе упрек в адрес Мелони Il Fatto Quotidiano: Зеленский упрекнул Мелони в том, что они давно не виделись

Москва14 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский позволил себе упрекнуть премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время их встречи на полях неформального саммита Евросоюза в Дублине. Об этом сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

На размещенном Зеленским в социальной сети X видео их приветствия можно услышать "укол" в адрес итальянского премьера, отмечает издание.

Мелони, приветствуя Зеленского, сказала, что они давно не виделись. На что он ответил ей на английском: "Ты же этого не хотела". В публикации сообщается, что последний личный контакт Мелони и Зеленского состоялся в июле на саммите НАТО в Анкаре. К тому же глава киевского режима не заезжал в Рим в рамках своих турне по европейским столицам.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони выразила Евросовету недовольство разобщенностью членов объединения по украинскому вопросу. По мнению Мелони, подобное положение дел запутывает ситуацию вокруг Украины все больше.