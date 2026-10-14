Москва14 окт Вести.Нынешний киевский режим под руководством Владимира Зеленского и тех, кто его поддерживал, ждет бесславный конец. Об этом заявила в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой экс-депутат Европарламента (ЕП) от Италии Франческа Донато.

Донато прокомментировала непростую политическую ситуацию, в которой оказалась из-за своего антироссийского курса действующий премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Конечно, она не может отыграть назад, потому что доверие к ней уже в значительной степени подорвано. Тем не менее, если будет существующая воля и возможность, она должна бы попытаться выбраться из ловушки, в которую сама себя загнала. С каждым днем становится все более очевидным, что Украина ни при каких обстоятельствах не сможет победить в войне с Россией, и что правительство Зеленского и тех, кто его поддерживал, ждет бесславный конец подчеркнула экс-депутат

Также Франческа Донато заявила: Италия никогда не воевала против России и не делает этого сегодня.