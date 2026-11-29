CDS: атака ВСУ на Бенгази – это удар по Италии и ее интересам в Средиземноморье

"Я сыта по горло": Мелони – Зеленскому после атаки Киева на порт Бенгази CDS: атака ВСУ на Бенгази – это удар по Италии и ее интересам в Средиземноморье

Москва29 ноя Вести.Атака киевского режима на ливийский порт Бенгази – это прямой удар по отношениям с Италией, и напряженность между Киевом и Римом только нарастает. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони перед телефонным разговором с главой киевского режима Владимиром Зеленским в связи с атакой на порт Бенгази отметила, что она "в отчаянии" из-за действий Украины. Самому Зеленскому глава итальянского правительства заявила, что "по горло сыта" его действиями.

Когда ее соединяют с главой украинского режима, Мелони коротко отвечает ему: "Я действительно сыта по горло" сообщает издание

Мелони возмущена утверждениями Зеленского о том, что он якобы информировал европейских партнеров о планируемой операции в Ливии. Атака киевских дронов на порт Бенгази в итоге стала ударом по Италии и ее интересам в Средиземном море, отмечается в публикации.

Ранее Джорджа Мелони заявила, что защита национальных интересов Италии всегда будет иметь приоритет над оказанием помощи Украине.