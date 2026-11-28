Bloomberg: отношения Италии и Украины после атаки ВСУ на суда в Ливии охладели

Bloomberg узнал о напряженном разговоре между Мелони и Зеленским Bloomberg: отношения Италии и Украины после атаки ВСУ на суда в Ливии охладели

Москва28 ноя Вести.Итальянский премьер Джорджа Мелони и глава киевского режима Владимир Зеленский провели "напряженный разговор", обсуждая последствия недавней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские корабли возле побережья Ливии, передает Bloomberg.

Из материала агентства следует, что реакция главы итальянского правительства была крайне жесткой — не согласованные с союзниками шаги украинской стороны вызвали у Мелони негодование.

Уточняется, что Мелони, до этого находящаяся среди наиболее последовательных защитников интересов Киева, до сих пор вынуждена преодолевать внутри страны последствия этих ударов и не склонна смягчаться.

Ранее Зеленский заявил, что атака на корабли в ливийском порту Бенгази была согласована с иностранными партнерами Киева. Эти слова украинского политика сразу же опровергли в Италии. Вполедствии Зеленский признал, что Украина действовала без предварительной координации с партнерами и был вынужден извиниться.

Украинские дроны атаковали порт Бенгази 22 ноября. В результате операции погибли двое военнослужащих Ливийской национальной армии. Ответственность за теракт взяла на себя Украина.