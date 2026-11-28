Мелони предупредила Зеленского о сложностях с помощью после удара в Ливии Мелони сказала Зеленскому, что удар в Бенгази осложнит поддержку Киева

Москва28 ноя Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила главу киевского режима Владимира Зеленского, что после украинского удара в ливийском порту Бенгази Риму будет сложнее продолжать поддержку Киева. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным газеты, накануне Мелони провела телефонный разговор с Зеленским. Тот признал, что операция была проведена без предварительного согласования с партнерами, и пообещал обеспечить полный обмен информацией в дальнейшем.

Как пишет издание, этот инцидент, затронувший национальную безопасность Италии, создал серьезные трудности для правительства на фоне растущих в итальянском парламенте возражений против продолжения военной помощи Украине.

La Repubblica отмечает, что Мелони была заметно раздражена произошедшим. В Риме считают, что Зеленский мог изначально говорить правду, когда утверждал, что западные партнеры были предупреждены об операции, поскольку без предоставления разведданных такая атака была бы невозможна. Однако, по данным газеты, Италия в число этих партнеров не вошла и не знала об ударе заранее.

Собеседники издания в Риме полагают, что Вашингтон и Лондон знали о готовящейся операции. При этом нет уверенности, был ли осведомлен Париж. La Repubblica подчеркивает, что именно Италия публично выразила обеспокоенность переносом боевых действий в Средиземноморье, тогда как другие столицы предпочли не комментировать ситуацию.

Для Италии Ливия имеет стратегическое значение как с точки зрения поставок энергоресурсов, так и транспортных маршрутов. Кроме того, итальянская компания Eni работает в ливийском добывающем секторе. Еще одним важным фактором остается миграция: именно с североафриканского побережья в Италию направляются нелегальные мигранты. Рим особенно обеспокоен возможной дестабилизацией Ливии, где после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году сохраняется сложная внутриполитическая ситуация.

Ранее сообщалось, что Зеленский извинился перед Мелони за то, что заранее не предупредил итальянскую сторону о проведении операции украинских военных в ливийском порту Бенгази.

Украинские дроны атаковали ливийский порт Бенгази 22 ноября. В результате операции погибли два военнослужащих Ливийской национальной армии. Ответственность за теракт взяла на себя Украина.