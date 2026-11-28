Зеленский признался, что не согласовал атаку на порт Ливии с Европой

Зеленский признался, что не согласовал атаку на порт Ливии со странами Европы Зеленский признался, что не согласовал атаку на порт Ливии с Европой

Москва28 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский во время телефонного разговора с итальянским премьером Джорджей Мелони признал, что не координировал с европейскими партнерами атаку на порт Бенгази в Ливии. Об этом пишет РИА Новости.

Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнерами цитирует агентство пост Зеленского в соцсетях

22 ноября украинские беспилотники атаковали российский корабль "Меркурий" в порту Бенгази. Зеленский в интервью заявил о координации с партнерами операций в нейтральных водах. Однако глава МИД Италии Антонио Таяни опроверг согласование атаки на ливийский порт.