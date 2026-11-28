Мелони: поддержка Киева не может быть выше национальных интересов Италии

Мелони сочла национальные интересы Италии важнее поддержки Украины Мелони: поддержка Киева не может быть выше национальных интересов Италии

Москва28 ноя Вести.Защита национальных интересов Италии всегда будет иметь приоритет над оказанием помощи Украине. Об этом заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Соответствующее заявление она сделала на национальной ассамблее партии "Мы умеренные" после телефонной беседы с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Поводом для разговора стала атака Вооруженных сил Украины на ливийский порт Бенгази.

По словам Мелони, в ходе беседы Зеленский прояснил ряд своих недавних высказываний, которые вызвали серьезные вопросы у европейских партнеров.

При этом глава кабинета министров подтвердила, что базовая позиция Рима по поддержке Киева остается неизменной.

Однако это никогда не может быть важнее защиты национальных интересов Италии подытожила Мелони

22 ноября украинские беспилотники атаковали российский корабль "Меркурий" в порту Бенгази. Зеленский в интервью иностранным СМИ взял на себя ответственность за этот теракт. Ливия заявила, что будет требовать от Украины компенсации ущерба.