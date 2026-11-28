Эксперт - о том, почему Украина не могла самостоятельно атаковать порт в Ливии Ищенко: Украина не могла самостоятельно атаковать порт Бенгази

Москва28 ноя Вести.Украина не могла самостоятельно осуществить атаку на ливийский порт Бенгази. Об этом заявил ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, чтобы атаковать самостоятельно, нужны сложные технологии, в том числе космические, чтобы обеспечить разворачивание безэкипажных катеров.

Это не просто привезти их на пароходе и выпустить, как лодочку в корыто. Их необходимо наводить, необходимо знать, где в это время находится цель. Необходимо быть уверенным, что цель никуда не уйдет заявил эксперт

Ростислав Ищенко добавил, что еще надо пройти турецкие проливы и выйти в заданную точку, хотя Средиземное море просматривается и прослушивается.

То есть без западных друзей там ничего сильно не развернешь полагает он

22 ноября украинские беспилотники атаковали российский корабль "Меркурий" в порту Бенгази. Зеленский в интервью иностранным СМИ взял на себя ответственность за этот теракт. Ливия заявила, что будет требовать от Украины компенсации ущерба.