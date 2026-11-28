Москва28 нояВести.Украина не могла самостоятельно осуществить атаку на ливийский порт Бенгази. Об этом заявил ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.
По его мнению, чтобы атаковать самостоятельно, нужны сложные технологии, в том числе космические, чтобы обеспечить разворачивание безэкипажных катеров.
Это не просто привезти их на пароходе и выпустить, как лодочку в корыто. Их необходимо наводить, необходимо знать, где в это время находится цель. Необходимо быть уверенным, что цель никуда не уйдетзаявил эксперт
Ростислав Ищенко добавил, что еще надо пройти турецкие проливы и выйти в заданную точку, хотя Средиземное море просматривается и прослушивается.
То есть без западных друзей там ничего сильно не развернешьполагает он
22 ноября украинские беспилотники атаковали российский корабль "Меркурий" в порту Бенгази. Зеленский в интервью иностранным СМИ взял на себя ответственность за этот теракт. Ливия заявила, что будет требовать от Украины компенсации ущерба.